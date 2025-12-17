Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia wobec byłego szefa MON, posła PiS Antoniego Macierewicza – przekazał rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. Jak przekazał, Macierewicz został oskarżony o to, że ujawnił informacje niejawne dot. okoliczności katastrofy smoleńskiej.
Jak czytamy w komunikacie, akt oskarżenia 14 grudnia został skierowany do sądu przez prokuratora Zespołu Śledczego nr 4 PK.
Prok. Nowak przypomniał, że uzyskane dowody w śledztwie wskazują na uzasadnione podejrzenie, że Macierewicz, będąc funkcjonariuszem publicznym – przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – ujawnił w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 22 maja 2022 r. informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją.
Macierewicz ma kłopoty. Jest akt oskarżenia
Chodzi o podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych tymi klauzulami niejawności oraz wyników badań okoliczności i przyczyn zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. katastrofy lotniczej. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 5.
W tej sprawie Sejm uchylił Macierewiczowi immunitet w sierpniu br., a zarzuty prokuratura przedstawiła politykowi we wrześniu tego roku. Uzasadnienie aktu oskarżenia jest w całości niejawne.
Prok. Nowak podkreślił, że podejrzany wyraził zgodę na publikację pełnych danych osobowych.
PiS krytykuje działania prokuratury ws. Antoniego Macierewicza
Poseł PiS Marek Suski uważa, że prokuratura działa na polityczne zamówienie.
