Gościem Marcina Sasima jest Roman Jabłoński, radny sejmiku lubuskiego, PiS
Gościem Marcina Sasima jest Roman Jabłoński, radny sejmiku lubuskiego, PiS
Spotykamy się, aby oddać hołd zamordowanym, ale powiedzieć też prawdę o tych, którzy mordowali - powiedział w środę (17 grudnia)...
Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Region Kozła ma 30 lat. W 1995 roku z inicjatywy gminy Zbąszynek pojawił się pomysł działań integrujących...
Gmina Zabór będzie dopłacać do biletów uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły w Zielonej Górze. Taka uchwała stanie na sesji rady...
Do gmin trafiają Poradniki bezpieczeństwa. To kompendium wiedzy na temat sposobów radzenia sobie w różnych stacjach kryzysowych, przygotowane przez MSWiA....
Pszczew uchwalił Gminny Program Rewitalizacji. Pozwolił on samorządowi na wystąpienie o pieniądze z Funduszy Europejskich dla Województwa Lubuskiego i takie...
W Żarach rozpoczęło się przygotowanie do dwudniowego jarmarku bożonarodzeniowego. Dziś rozstawiane będą stoiska dla wystawców. Ze względów bezpieczeństwa rynek został...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra