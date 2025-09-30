Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego to właściwie kompleks muzealny. Piastowski zamek, dawna siedziba starostów, gdzie dziś eksponowane są muzealne zbiory, synagoga, karczma i park. Władze placówki chcą jednak jeszcze uatrakcyjnić to miejsce, by zwabić kolejnych turystów.

– Uporządkowaliśmy już park, powstał tak długo oczekiwany parking. Ale prace nadal trwają – mówi Andrzej Kirmiel, dyrektor muzeum.

Przypomnijmy, że od ubiegłego roku muzeum w Międzyrzeczu ma miano pomnika historii i liczba odwiedzających to miejsca znacząco wzrosła.