Prokuratura Okręgowa w Warszawie wezwała na piątek europosła Michała Dworczyka (PiS), który ma zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego i usłyszeć zarzuty w sprawie tzw. afery mailowej. Informację potwierdził we wtorek (16 grudnia) PAP rzecznik tejże prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba.

Zdaniem prokuratury Dworczyk – szef KPRM w latach 2017 – 2022 w rządzie Mateusza Morawieckiego – utrudniał śledztwo, które dotyczy tzw. afery mailowej. Jak potwierdził we wtorek PAP rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, przesłuchanie polityka w charakterze podejrzanego ma się odbyć w piątek o godzinie 12.

Europoseł PiS Adam Bielan uznał działanie prokuratury za skrajnie polityczne.

Stawianie zarzutów Michałowi Dworczykowi, który jest w tej sprawie poszkodowany, jest absurdalne i myślę, że to jest realizowanie zlecenia politycznego Donalda Tuska

– powiedział Bielan dziennikarzom w Parlamencie Europejskim.

Donald Tusk chce podgrzać atmosferę, spowodować emocje hejtu, nienawiści wobec swoich głównych krytyków w kraju – dodał europoseł PiS. – Mam nadzieję, że ten największy szkodnik polskiej polityki po 1989 roku wkrótce z funkcji premiera odejdzie

– zaznaczył.

W sprawie początkowo – w czerwcu ubiegłego roku – wniosek o uchylenie Dworczykowi immunitetu skierowano do Sejmu. Ponieważ jednak Dworczyk uzyskał mandat europosła w ubiegłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, Prokurator Generalny skierował w sierpniu ub.r. wniosek ws. pociągnięcia Dworczyka do odpowiedzialności karnej do PE.

W opublikowanym wówczas komunikacie rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak wskazywała, że zgromadzony materiał dowodowy uzasadnił podejrzenie popełnienia przez Dworczyka przestępstwa niedopełnienia obowiązków oraz utrudniania prowadzonego przez warszawską prokuraturę postępowania dotyczącego „przełamania zabezpieczeń i uzyskania nieuprawnionego dostępu do zawartości prywatnej skrzynki mailowej” Dworczyka, a następnie publikacji tych zawartości.

Niedopełnienie obowiązków przez polityka polegać miało na posługiwaniu się niecertyfikowaną i niezabezpieczoną prywatną skrzynką mailową do prowadzenia korespondencji zawierającej m.in. informacje niejawne, zagadnienia dot. obronności i bezpieczeństwa państwa, relacji zagranicznych i stosunków międzynarodowych, spraw gospodarczych i COVID-19 czy zagadnienia związane ze służbami specjalnymi.

Z kolei utrudnianie śledztwa polegało w ocenie prokuratury na „pomaganiu sprawcy ataku hakerskiego w uniknięciu odpowiedzialności karnej w ten sposób, że po zgłoszeniu zaistnienia tego zdarzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego polecił ustalonej osobie trwale wykasować z prywatnej skrzynki mailowej m.in. przychodzące maile phishingowe, metadane związane z otwarciem maili phishingowych i linków lub plików w nich zawartych”.

Skutkiem takiego działania było zniszczenie danych stanowiących istotny dowód dla ustalenia okoliczności i sprawcy przestępstwa

– dodała prok. Adamiak.

Michał Dworczyk był wiceministrem obrony narodowej w 2017 roku, a w latach 2017–2022 pełnił funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tzw. afera mailowa wybuchła w czerwcu 2021 r., gdy w internecie pojawiły się fragmenty prowadzonej przez Dworczyka korespondencji zawierającej informacje niejawne. Dworczyk oświadczył wtedy, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę mailową i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w serwisach społecznościowych, poinformowane zostały służby państwowe. Ocenił też, że w jego skrzynce mailowej „nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny”.

Parlament Europejski uchylił Dworczykowi immunitet w październiku tego roku. Jako pierwsze o dacie wezwania Michała Dworczyka do prokuratury poinformowało we wtorek Radio Zet.