Żagańscy policjanci zatrzymali 28-latka, który posiadał znaczną ilość narkotyków. W jego mieszkaniu policjanci ujawnili metamfetaminę oraz susz konopi. Zabezpieczono również pieniądze, blisko 70 tysięcy złotych.

Podczas przeszukania jednego z wytypowanych mieszkań ujawniono substancje psychotropowe i środki odurzające. W ramach prowadzonego śledztwa ustalono, że zatrzymany je sprzedawał. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz odpłatnego udzielania ich innej osobie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.