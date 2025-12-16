Pięć najbliższych lat spędzi w zakładzie karnym 36-latek, który ukrywał się od półtora roku przed wymiarem sprawiedliwości. Za mężczyzną wydano Europejski Nakaz Aresztowania w związku z sądowym wyrokiem związanym ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zatrzymano go przy współpracy lubuskich policjantów.

Dzięki międzynarodowej współpracy z ENFAST – europejskiej sieci współpracy policyjnej zajmującej się poszukiwaniem niebezpiecznych przestępców – lubuscy policjanci ustalili miejsce pobytu poszukiwanego. Do zatrzymania 36-latka doszło na terenie Niemiec, a po spełnieniu procedury ekstradycyjnej został on przetransportowany do Polski i osadzony w zakładzie karnym.

Mężczyzna w 2024 roku usłyszał wyrok pięciu lat pozbawienia wolności za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.