W Radowicach, w gminie Trzebiechów wyburzono komin starej, poniemieckiej jeszcze cegielni. Mająca 80 metrów wysokości konstrukcja runęła pod czujnym okiem ekipy rozbiórkowej.

– Musieliśmy to zrobić, bo w to niebezpieczne miejsce zaglądają nie tylko nasi mieszkańcy. A dla nas bezpieczeństwo jest najważniejsze – mówi Izabella Staszak, wójt Trzebiechowa.

Komina już nie nie ma ale pozostały jeszcze opuszczone i zrujnowane obiekty dawnej cegielni. Wójt apeluje o omijanie tego miejsca ze względu na bezpieczeństwo.