Gościem Krzysztofa Matuszaka jest Krystyna Sibińska, posłanka KO
Coraz więcej osób stara się o pozwolenie na broń. W 2021 roku około 252,3 tys. osób posiadało broń, a do...
Siatkarze Osiński-Trans AZS UZ w 9 rundzie lubuskiej III ligi pokonali we własnej hali zespół Sokoła Pyrzyce 3:0 i utrzymują...
Jest zgoda na zaostrzenie unijnych sankcji wobec Rosji. Decyzję ambasadorów potwierdzili ministrowie spraw zagranicznych państw Wspólnoty na spotkaniu w Brukseli....
Dziś w Zielonej Górze ważne rozmowy o edukacji. Do Parku Technologii Kosmicznych przyjechały wiceministry Katarzyna Lubnauer i Izabela Ziętka, by...
Ze srebrnym medalem wrócił z Mistrzostw Polski w boksie walczący w wadze +90 kg Oskar Kopera. Dla zawodnika BKS Orkan...
Dziś odwołana przez żagański powiat dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wróciła na stanowisko, aby na nowo zarządzać placówką. To wynik decyzji...
