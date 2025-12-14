W Kościele katolickim III niedziela adwentu nazywana jest niedzielą gaudete, czyli radości. Szaty liturgiczne tego dnia są różowe, a nie, jak w pozostałe niedziele tego okresu – fioletowe. Teksty liturgii mówią o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa, który przyniósł odkupienie.

Nazwa niedziela gaudete pochodzi od słów antyfony na wejście: „Gaudete in Domino”, czyli „Radujcie się w Panu”. Zaproszenie do radości jest umotywowane tym, co czytamy w Liście do Filipian: „Pan jest blisko”.

Papież Leon XIV 13 listopada w czasie spotkania z augustiankami podkreślił, że „pełna radość wypływa ze zjednoczenia z Panem, z intymnej zażyłości z Oblubieńcem”.

Z kolei papież Benedykt XVI w orędziu z 15 marca 2012 r. na Światowy Dzień Młodzieży „Radujcie się zawsze w Panu” zaznaczył, że „powołaniem Kościoła jest nieść światu radość prawdziwą i trwałą, tę, którą aniołowie zwiastowali pasterzom z Betlejem w noc narodzin Jezusa”.

Kiedy archanioł Gabriel zwiastuje Maryi Pannie, że zostanie Matką Zbawiciela, jego pierwszym słowem jest: »Raduj się!«. Po narodzinach Jezusa Anioł Pański mówi do pasterzy: »Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan«. Mędrcy, którzy szukali Dzieciątka, »gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali«. Powodem tej radości jest więc bliskość Boga, który stał się jednym z nas

– wskazał papież Benedykt XVI.

Zwrócił także uwagę, że „prawdziwe radości” mają swe źródło w Bogu, bo On jest „komunią wiecznej miłości, nieskończoną radością, która nie jest zamknięta w sobie”.

Odczucie, że Bóg mnie miłuje, może przekształcić całe życie i przynieść zbawienie

– wskazał papież.

Niedziela gaudete jest jednym z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię w różowych szatach. Kolor ten wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia. Drugim dniem w roku, kiedy używa się różowych szat, jest czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana niedzielą laetare, czyli niedzielą radości lub niedzielą różową.

Papież

Papież Leon XIV odprawił w niedzielę (14 grudnia) w Watykanie mszę z okazji Jubileuszu Więźniów w ramach Roku Świętego. Uczestniczyli w niej więźniowie, pracownicy zakładów karnych i funkcjonariusze straży więziennej. Leon XIV powtórzył apel papieża Franciszka o różne formy amnestii i umorzenie wyroków.

W homilii w czasie mszy w bazylice Świętego Piotra papież wyraził nadzieję, że apel ten spotka się z odpowiedzią.

Podkreślił też: – W roku liturgicznym jest to niedziela radości, przypominająca nam jaśniejący wymiar oczekiwania: ufność, że wydarzy się coś pięknego, coś radosnego.

Przypomniał, że jego poprzednik Franciszek, inaugurując Rok Święty, otworzył symboliczne Drzwi Święte także w rzymskim więzieniu Rebibbia i apelował o udzielenie form amnestii lub umorzenia wyroków, które mają pomóc ludziom odzyskać wiarę w siebie i w społeczeństwo. Franciszek, jak podkreślił Leon XIV, prosił też o zapewnienie wszystkim takim osobom realnych możliwości reintegracji ze społeczeństwem.

Ufam, że w wielu krajach jego pragnienie zostanie podjęte

– dodał papież.

Następnie powiedział: – Wielu nadal nie rozumie, że po każdym upadku trzeba się podnieść, że żaden człowiek nie jest tożsamy z tym, co zrobił, i że sprawiedliwość jest zawsze procesem naprawy i pojednania.

Kiedy jednak, nawet w trudnych warunkach, zachowuje się piękno uczuć, wrażliwość, troskę o potrzeby innych, szacunek, zdolność do okazywania miłosierdzia i przebaczenia, wtedy z twardej gleby cierpienia i grzechu wyrastają cudowne kwiaty, a nawet w murach więzień dojrzewają gesty, projekty i spotkania wyjątkowe pod względem swojego człowieczeństwa

– mówił Leon XIV.

Przywołał problemy więziennictwa, alarmując: – Pomyślmy o przepełnieniu (zakładów karnych), wciąż niewystarczających wysiłkach na rzecz zapewnienia stabilnych programów wychowawczych i edukacyjnych oraz możliwości zatrudnienia.