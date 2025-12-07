W niedzielę (7 grudnia) do Polski dotarło Betlejemskie Światło Pokoju, które harcerki i harcerze należący do ZHP odebrali od słowackich skautów. Uroczyste przekazanie odbyło się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach. W tym roku akcja odbędzie się pod hasłem „Pielęgnuj dobro w sobie”.

Jak co roku, Betlejemskie Światło Pokoju harcerze przekażą prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu, premierowi oraz wszystkim organizacjom, które zechcą je przyjąć.

Przybycie światła do Polski poprzedził Betlejemski Zlot Harcerzy w Zakopanem, który rozpoczął się w piątek czuwaniem modlitewnym w sanktuarium Najświętszej Rodziny. Wzięło w nim udział ponad 3,5 tys. harcerek i harcerzy ZHP z całej Polski.

W niedzielę (7 grudnia) w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach słowaccy skauci przekazali Światło harcerzom z ZHP. Następnie odprawiona została msza święta przy Schronisku Głodówka.

Jesteśmy jak ogród, który ma być piękny i wzbudzający zachwyt. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju ma zachęcać, by dbać o ten piękny ogród, jakim jest nasze życie. Zarówno to duchowe, psychiczne, jak i fizyczne. Doświadczać życia w pełni, poznawać i badać otaczający nas świat – piękny świat

– napisał, w komunikacie opublikowanym na stronie Betlejemskiego Światła Pokoju, Naczelny Kapelan Ewangelicki ZHP ks. Wojciech Rudkowski.

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju sięga 1986 r. Akcji od 1987 r. patronują austriaccy skauci, którzy przewożą do swojego kraju płomień z Groty Betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa. W Wiedniu odbywa się ekumeniczna uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 r. Harcerki i harcerze przekazują je dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Zakopiańscy harcerze przejęli Betlejemskie Światło Pokoju

W Zakopanem harcerze odebrali w niedzielę (7 grudnia) od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju – symbol nadziei, pokoju i jedności, który każdego roku przemierza świat dzięki międzynarodowej sztafecie skautów.

Płomień został uroczyście odebrany przez harcerki i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego podczas mszy w sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem. Następnie Betlejemskie Światło Pokoju odebrały wszystkie chorągwie ZHP i rozpoczęło ono wędrówkę po kraju. W poniedziałek Światło zostanie przekazane m.in. do Pałacu Prezydenckiego.

Sztafeta Światła przypomina, że każdy człowiek może stać się tym, który niesie światło – dosłownie i symbolicznie. Gdy płomień zostaje podzielony, rozprasza ciemność nie siłą jednej świecy, lecz blaskiem wielu, jednocząc ludzi niezależnie od pochodzenia czy wyznania

– powiedziała Małgorzata Godyń z wydziału Komunikacji i Promocji Głównej Kwatery ZHP.

Tegorocznej akcji towarzyszy hasło „Pielęgnuj dobro w sobie”, inspirowane słowami z 1. Listu św. Pawła do Tesaloniczan: „Wszystko badajcie, zachowujcie to, co dobre”. Nawiązuje ono do obrazu ogrodu, który wymaga troski i uważności, tak jak człowiek potrzebuje świadomego dbania o swoje życie duchowe, psychiczne i fizyczne „Pielęgnuj dobro w sobie” w harcerskiej perspektywie to zachęta do rozwoju, odpowiedzialności i służby – wyjaśniła Godyń.

Betlejemskie Światło Pokoju trafi w najbliższych dniach do parafii, szkół, szpitali, urzędów, placówek pomocowych i domów w całej Polsce, niosąc przesłanie nadziei, braterstwa i pokoju.

W tym roku w akcję włączy się również harcerski żaglowiec „Zawisza Czarny”. 13 grudnia jednostka wyruszy z Gdyni z misją dostarczenia Betlejemskiego Światła Pokoju do Szwecji. Z Polski Betlejemskie Światło trafi też na Litwę, Ukrainę oraz do Niemiec. W Betlejemskim Zlocie, organizowanym przy okazji przekazania Światła, uczestniczy ponad 3,5 tys. harcerek i harcerzy z całej Polski. Związek Harcerstwa Polskiego włącza się w tę międzynarodową akcję od 1991 r.

Betlejemskie Światło Pokoju w Krakowie

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Krakowa. Płomień odpalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem przejęli na Rynku Głównym harcerze z Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Światło to symbol nadziei i pokoju, który każdego roku przemierza świat dzięki międzynarodowej sztafecie skautów.

Krakowscy harcerze podkreślają, że to tradycja niosąca ze sobą przesłanie braterstwa i jedności.

Światło zostało przetransportowane samolotem do Austrii, skąd trafiło do skautów z Europy.