Gmina Żagań rozpoczęła prace wzdłuż drogi prowadzącej do małego Bożnowa. Jeszcze w tym roku ruszy przetarg na budowę od podstaw odcinka nowej drogi w tej lokalizacji. Szacowana wartość inwestycji to około milion złotych.

Od wielu lat mieszkańcy czekali na poprawę warunku dojazdu do swoich domów w miejscowości. – Droga jest w bardzo złym stanie. Rozpoczęliśmy pierwsze konieczne prace jeszcze przed właściwą inwestycją – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

– Liczymy na pomyślne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Jest zima, firmy poszukują prac do wykonania, więc jesteśmy dobrej myśli. Chcemy jak najszybciej rozpocząć roboty – zaznacza włodarz gminy:

Odcinek objęty pierwszym etapem inwestycji to koło 700 metrów drogi.