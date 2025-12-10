Zakończyła się termomodernizacja remizy OSP w Dzietrzychowicach. Inwestycja kosztowała około 900 tysięcy złotych. Gmina Żagań otrzymała na wykonanie prac dofinansowanie. Samorząd dołożył z własnej kasy nieco ponad 300 tysięcy złotych. Za chwilę odbiór robót.

Obiekt wiele lat czekał na niezbędne działania. – Cieszy nas końcowy efekt. To teraz zupełnie inne miejsce. Zakres prac był naprawdę szeroki. Dzięki temu strażacy mają miejsce ciepłe i bezpieczne. Ponadto zmniejszą się koszta jego utrzymania. Na ochotników z Dzietrzychowic mieszkańcy gminy zawsze mogą liczyć, więc to również takie podziękowanie za ich służbę – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

Dodajmy, że jednostka OSP w Dzietrzychowicach działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.