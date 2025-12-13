Piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów odnieśli szóste z rzędu zwycięstwo w Lidze Centralnej.

Gorzowianie pokonali u siebie Grunwald Poznań 34:31. Do przerwy było 12:16. Wynik długo oscylował wokół remisu, ale pod koniec gorzowianom zabrakło skuteczności, co wykorzystali przyjezdni.

W drugiej połowie to Grunwald zanotował przestój i w 45 minucie Stal doprowadziła do wyrównania po 22 a niespełna 4 minuty później pierwszy raz od dłuższego czasu prowadzili. Ostatnie 10 minut to już dominacja gorzowskiej ekipy i ostatecznie wygrana 34:31:

Stal pozostaje wiceliderem. W poniedziałkowych magazynach w Radiu Gorzów (po 17) i Radiu Zachód (po 21) podsumujemy pierwszą połowę sezonu z kapitanem Stali Mateuszem Stupińskim.