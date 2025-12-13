Urszula Kochańska zajęła 4. a Julia Wegner 8. miejsce na 400 metrów stylem dowolnym podczas drugiego dnia Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 16-letnich w pływaniu.

Obie zawodniczki UKS Olimp Gorzów przeszły eliminacje wyraźnie poprawiając swoje rekordy życiowe. W finale Kochańska była czwarta z czasem 4:21,15 s., więc w sumie w porównaniu do stanu sprzed mistrzostw poprawiła się o ponad 9 sekund. Do medalu zabrakło 44 setnych sekundy. Z kolei Wegner była ostatecznie ósma, z czasem 4:34,24:

W rywalizacji na 400 kraulem odpadła trzecia z gorzowianek Konstancja Dzikowicka, do finałów w innych konkurencjach nie awansowała też trójka zawodników Totis Viribus Świebodzin: Sofia Łysak, Amadeusz Prządka i Franciszek Świtała oraz Paweł Lniak z Żagańskich Boberków.