Gośćmi Marcina Sasima byli:
Krystyna Sibińska (KO)
Anna Komar (PSL)
Roman Jabłoński(PiS)
Tomasz Siemiński (PL2050)
Cezary Wysocki (NL)
Przemysław Szymaniak (K)
W niedzielę siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów podejmą aktualnych mistrzów Polski i wicelidera PlusLigi Bogdankę LUK Lublin. Jedno jest pewne -...
Ponad 100 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło w Żaganiu przysięgę na sztandar. Elewi szkolili się przez blisko miesiąc w...
Koleje Dolnośląskie wprowadzają od niedzieli (14 grudnia) nowy rozkład jazdy. Pojawią się w nim nowe połączenia z opolskimi miastami Brzeg...
Oskar Kopera z BKS Orkan Gorzów Wlkp. zdobył srebrny medale bokserskich mistrzostw Polski seniorów w wadze superciężkiej. W pojedynku, którego...
Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek (12 grudnia), że utworzenie „wolnej strefy ekonomicznej” w Donbasie na wschodzie Ukrainy to...
W wyniku zmasowanych rosyjskich ataków z zastosowaniem rakiet i dronów, licząca ponad 1 mln mieszkańców Odessa na południu Ukrainy została...
