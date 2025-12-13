W niedzielę siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów podejmą aktualnych mistrzów Polski i wicelidera PlusLigi Bogdankę LUK Lublin.

Jedno jest pewne – ktoś z rodziny Henno wyjdzie z tego meczu zwycięsko, bowiem po stronie gorzowskiej będą trener Hubert Henno i jego młodszy syn Mathis, natomiast zawodnikiem Bogdanki LUK jest starszy z synów, Hilir, nota bene tak jak brat występujący na pozycji przyjmującego. Ze szkoleniowcem Cuprum Stilonu o tym szczególnym dla niego meczu rozmawialiśmy w czwartek:

Początek meczu Cuprum Stilon Gorzów – Bogdanka LUK Lublin w niedzielę o 14:45 w Arenie Gorzów i transmisja w Radiu Gorzów.