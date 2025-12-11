Prawie 10 mln. zł trafi do Państwowej Inspekcji Pracy w ramach programu grantowego Cyberbezpieczny Rząd. To pieniądze unijne przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji cyfrowych pracowników oraz zakup sprzętu niezbędnego do zachowania bezpieczeństwa w sieci.

Jak mówi Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki, inspekcja ma nowe uprawnienia, a co za tym idzie, obowiązki z nimi związane:

St. insp. Janusz Pawlak z zielonogórskiego Inspektoratu Pracy mówi, że już teraz instytucja przetwarza ogromną ilość danych:

Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z 48 państwowych podmiotów, które uzyskały pieniądze z wartego 258 mln. zł. programu.