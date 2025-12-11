Prezydent otrzymał informację o przekazaniu myśliwców MIG-29 Ukrainie – mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Sam prezydent Karol Nawrocki twierdzi, że jego otoczenie nie dostało informacji na ten temat.

Szef MON podkreślał, że przedstawiciele prezydenta byli obecni na spotkaniach, na których omawiane były kwestie przekazania myśliwców stronie ukraińskiej.

Wczoraj szef Biura Polityki Międzynarodowej kancelarii prezydenta Marcin Przydacz przekazał, że prezydent nie jest włączony w proces decyzyjny, jeśli chodzi o przekazywanie ukraińskiej armii polskich myśliwców MIG-29. Zapewniał, że do pałacu i otoczenia prezydenta nie dotarły żadne notatki w tej sprawie. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że liczy na szybkie wyjaśnienie tej kwestii.