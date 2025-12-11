Zniesienie policyjnych kontroli, także na granicy z Polską, jest – według szefa niemieckiego MSW – celem rządu w Berlinie. – Nie stanie się to jednak szybko – uważa minister Alexander Dobrindt.

„To jest temat naszych rozmów” – powiedział Polskiemu Radiu szef niemieckiego resortu spraw wewnętrznych. Alexander Dobrindt był o to dopytywany w związku z wypowiedzią kanclerza Niemiec. Friedrich Merz stwierdził wczoraj, że zaostrzenie unijnej polityki migracyjnej i azylowej daje szanse na brak policyjnych kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Warunkiem jest skuteczne działanie na granicach zewnętrznych.

„Zabezpieczenia na granicy z Białorusią w ostatnich miesiącach i latach pozwolił storpedować próbę użycia nielegalnej imigracji jako broni przeciw Europy. Dlatego kraje takie Polska będą jeszcze mocniej wspierane przez Unię Europejską” – podkreślił Dobrindt.

Chadecki polityk zaznaczył też, że choć zniesienie wewnętrznych kontroli granicznych jest celem rządu, w którym pracuje, to obecnie wciąż przynoszą one efekty i są konieczne.