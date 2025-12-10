Napastnik uzbrojony w nóż został śmiertelnie postrzelony przez policjanta podczas interwencji w środę (10 grudnia) w Myślenicach (Małopolskie) – przekazała Anna Zbroja z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Jak poinformowała PAP Zbroja, zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, uzbrojonym w kij bejsbolowy i nóż wpłynęło do policji w Myślenicach przed godziną 12. Zgodnie z nim napastnik wtargnął na teren jednej z firm w Myślenicach, gdzie zaatakował dwie osoby – pracownika i ochroniarza. W wyniku ataku nożem ranny został ochroniarz, którego przewieziono do szpitala.

Według przekazanej relacji policjanci, którzy zjawili się na miejscu przestępstwa także zostali zaatakowani nożem przez napastnika, który nie reagował na kilkakrotne polecenia odrzucenia niebezpiecznego narzędzia wydawane przez funkcjonariuszy.

Policjant użył wobec mężczyzny broni palnej, w wyniku czego mężczyzna poniósł śmierć. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.