Były prezydent Gorzowa uniewinniony z ostatniego zarzutu w tzw. aferze budowlanej. Dziś w sądzie okręgowym w Gorzowie Tadeusz Jędrzejczak usłyszał, że po 23 latach kończy się dla niego cały proces.

Przypomnijmy, proces dotyczył największych gorzowskich inwestycji z lat 1999-2003, w tym budowy trasy średnicowej i drogi krajowej nr 22. Pod koniec listopada prokuratura wniosła o uniewinnienie Tadeusza Jędrzejczaka z ostatniego zarzutu stawianego mu w tej sprawie. Chodzi o działanie na szkodę miasta przy budowie drogi krajowej nr 22. Biegli przyznali się do błędów w opinii na podstawie której stawiany był zarzut, dlatego śledczy wnieśli o uniewinnienie. Dziś sąd okręgowy w Gorzowie przedstawił wyrok uniewinniający – tłumaczy sędzia Rafał Kraciuk.

Drugi z zarzutów, dotyczący słynnych krzewów i drzew, się przedawnił. Tadeusz Jędrzejczak po usłyszeniu wyroku nie krył zadowolenia, ale przyznał też, że nie jest zaskoczony wyrokiem – mówi były prezydent.

Przypomnijmy, że już podczas pierwszego procesu (2008) Tadeusz Jędrzejczak został uniewinniony z zarzutu wyłudzenia w imieniu miasta od ubezpieczyciela 600 tys. euro za straty wywołane niewykonaną inwestycją.

W Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie upadł z kolei zarzut zapłacenia za niewykonaną fakturę.