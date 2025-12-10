Klub 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej zaprasza na świąteczny koncert pod nazwą „Coraz bliżej święta”. Muzyczne wydarzenie odbędzie się 14 grudnia w sali widowiskowej placówki. Wstęp jest wolny.

Przed publicznością zaprezentują się wokaliści z sekcji działających w klubie. – Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które wprowadzi słuchaczy w ten magiczny czas świąt. Przygotowaliśmy ciekawy repertuar. Oczywiście zachęcamy także do wspólnego śpiewania – mówi kierowniczka klubu Tatiana Kardynał-Grzegrzółka:

Początek niedzielnego koncertu godzina 17.00.