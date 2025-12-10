Już kilka miesięcy trwają prace nad Strategią rozwoju Krosna Odrzańskiego na lata 2026-2035. Zakres obowiązywania dotychczasowej, uchwalonej 10 lat temu strategii. kończy się za 3 tygodnie.

– Przekonaliśmy się, że taki dokument jest bardzo potrzebny. Wskazuje główne kierunki rozwoju gminy, ale także mieszkańcy wiedzą czego spodziewać się kolejnych latach w zakresie rozwoju gminy – tłumaczy Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Gmina nadal chce aktywnie wykorzystywać swój potencjał turystyczny. W Strategii duży nacisk położony zostanie też na sferę społeczną i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.