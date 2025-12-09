„Konsekwencja w polityce popłaca” – mówią eksperci o decyzji Szymona Hołownii. Lider Polski 2050, według Onetu, zrezygnował ze startu na szefa partii.
Profesor Akademii WSB Krystian Dudek ocenił w Polskim Radiu 24, że gdyby teraz Szymon Hołownia zdecydował się na walkę o przywództwo, straciłby poparcie, które i tak – jak wskazują sondaże – jest niskie:
Decyzja o rezygnacji nie zaskoczyła też szefa portalu Więź.pl Bartosza Bartosika:
Termin zgłaszania kandydatur na szefa Polski 2050 mija jutro (10.12).
Dotychczas start w wyborach ogłosili: ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa resortu środowiska Paulina Hennig-Kloska, była wiceministra edukacji Joanna Mucha, europoseł Michał Kobosko, oraz posłowie Rafał Kasprzyk i Ryszard Petru.
Czytaj także:
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wystartuje w wyborach na szefową Polski 2050
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdecydowała się na start w wyborach na przewodniczącą Polski 2050. Minister funduszy i polityki regionalnej planuje wzmocnić partię i przygotować ją do samodzielnego startu w wyborach. Podkreśliła,...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Kto nowym przewodniczącym Polski 2050? Hennig-Kloska: wystartuję w wyborach
Wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska oświadczyła w piątek (28 listopada), że zamierza wystartować w wyborach na stanowisko przewodniczącej partii. Wśród kluczowych dla niej filarów działalności wymieniła dialog, gospodarkę i...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Maciej Duszczyk odchodzi z rządu. Jest komunikat Polski 2050
Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk podjął decyzje o odejściu z rządu - poinformowała w poniedziałek na platformie X Polska 2050, z którą związany jest Duszczyk. Jak ustaliła PAP w źródłach...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Koalicja PSL i Polski 2050 w sejmiku utrzymana, klub zmienił nazwę
Działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 w sejmiku województwa lubuskiego nadal będą mówić jednym głosem, ale już nie jako Trzecia Droga. Od dziś ich klub działa pod nową...Czytaj więcejDetails