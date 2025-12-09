„Konsekwencja w polityce popłaca” – mówią eksperci o decyzji Szymona Hołownii. Lider Polski 2050, według Onetu, zrezygnował ze startu na szefa partii.

Profesor Akademii WSB Krystian Dudek ocenił w Polskim Radiu 24, że gdyby teraz Szymon Hołownia zdecydował się na walkę o przywództwo, straciłby poparcie, które i tak – jak wskazują sondaże – jest niskie:

Decyzja o rezygnacji nie zaskoczyła też szefa portalu Więź.pl Bartosza Bartosika:

Termin zgłaszania kandydatur na szefa Polski 2050 mija jutro (10.12).

Dotychczas start w wyborach ogłosili: ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa resortu środowiska Paulina Hennig-Kloska, była wiceministra edukacji Joanna Mucha, europoseł Michał Kobosko, oraz posłowie Rafał Kasprzyk i Ryszard Petru.