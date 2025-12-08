Wołodymyr Zełenski spotka się dziś w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Ukraiński prezydent zapowiedział, że tematem rozmowy będzie ustalenie stanowiska w negocjacjach pokojowych. Pod koniec tygodnia w tej sprawie przedstawiciele Ukrainy spotykali się na Florydzie z amerykańską delegacją.

O planowanej wizycie w Londynie Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę późnym wieczorem podczas podróży pociągiem. Jak zaznaczył, rozpoczyna dyplomatyczny tydzień, podczas którego odbędą się konsultacje z europejskimi liderami. Dodał, że tematem rozmów ma być wspólne spojrzenie i wspólne stanowiska w negocjacjach, ale też kwestie bezpieczeństwa, obrona przeciwlotnicza i długoterminowe finansowanie Ukrainy.

Po londyńskich rozmowach z Keirem Starmerem, Friedrichem Merzem i Emmanuelem Macronem, Wołodymyr Zełenski poleci do Brukseli. Kijów ma konsultować z europejskimi przywódcami ustalenia kilkudniowych spotkań ukraińskiej i amerykańskiej delegacji na Florydzie.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że rozmowy z Amerykanami były niełatwe, ale nie zdradził ich szczegółów. Jednym z punktów spornych są kwestie ustępstw terytorialnych. Kreml chce, aby Ukraińcy wycofali się z całości Donbasu.

Trump znów obwinia Zełenskiego

Tymczasem Donald Trump ponownie wskazał na Wołodymyra Zełenskiego jako na przeszkodę na drodze do porozumienia pokojowego. Trump stwierdził, że prezydent Ukrainy nie zapoznał się jeszcze z planem porozumienia, które – jak twierdzi – zaakceptowała już Rosja.

„Rozmawialiśmy z prezydentem Putinem i przywódcami Ukrainy, w tym prezydentem Zełenskim. Jestem trochę rozczarowany, że prezydent Zełenski jeszcze nie zapoznał się z propozycją” – mówił Trump sugerując, że mówi o propozycjach pokojowych pierwotnie uzgodnionych z Moskwą.

„Rosja to akceptuje. Nie jestem jednak pewien stanowiska Zełenskiego. Jego ludzie uwielbiają tę propozycję. Ale on tego jeszcze nie przeczytał” – mówił Trump.

Ukraińscy przedstawiciele podkreślają jednak, że Zełenski potrzebuje czasu na dokładną analizę planu, konsultacje oraz ocenę konsekwencji proponowanych zapisów. Zastrzeżenia Kijowa budzi brak jasnych gwarancji bezpieczeństwa i nieprecyzyjne ujęcie kwestii terytorialnych.