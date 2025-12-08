Rozległe obrażenia czaszkowe oraz złamanie kręgosłupa przyczyną śmierci 17-latka w mini Bike Parku w Gorzowie.

Znamy już wyniki sekcji zwłok 17-latka, który zginął pod koniec listopada w wypadku, do którego doszło w mini Bike Parku na Wieprzycach. Sprawą zajmuje się prokuratura z Gorzowa, na zlecenie której przeprowadzono sekcję zwłok.

– Możemy jednoznacznie stwierdzić, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka – mówi Mariola Wojciechowska Grześkowiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie:

Przypomnijmy, Bike Park na Wieprzycach powstał nielegalnie, a teraz miasto zdecydowało o rozbiórce konstrukcji do akrobacji rowerowych.

– Apelujemy, by nie korzystać z takich obiektów – podkreśla Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy urzędu miasta:

Wiadomo, że w czasie wypadku 17-latek miał na głowie kask, który jednak uległ zniszczeniu na skutek siły uderzenia.