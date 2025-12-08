Gubiński samorząd remontuje drogi na tzw. osiedlu Komorów. Choć nie ma takiej jednostki administracyjnej, to mieszkańcy wiedzą, że chodzi o peryferyjną cześć miasta, która kiedyś była fragmentem sołectwa o nazwie Komorów. Dlatego też drogi tam w dużej części są gruntowe, co jest zmorą mieszkańców.

– Z każdym tygodniem okolice te mocno się zmieniają. To jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w Gubinie – mówi Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

Gubin otrzymał 8 milionów złotych w ramach 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dzięki temu nowe nawierzchnie otrzymają ulice Barlickiego, Osiedlowa, Bajkowa, Kasprzaka, Krasickiego, Brzozowa i Sezamkowa.