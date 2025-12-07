Katarzyna Wasick zdobyła w Lublinie złoty medal mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie na dystansie 50 m stylem dowolnym. Utytułowana Polka, m.in. wicemistrzyni świata w tej konkurencji na długim basenie, uzyskała czas 23,20.

Drugie miejsce zajęły ex aequo Francuzka Beryl Gastaldello i Włoszka Sara Curtis – 23,41.

To piąty medal biało-czerwonych w tej imprezie, a pierwszy złoty. W czwartek brązowy na 200 m st. dowolnym wywalczył Kamil Sieradzki, we wtorek w sztafetach 4×50 m st. dowolnym brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni, natomiast w środę po brązowy krążek sięgnęła sztafeta mieszana 4×50 m st. zmiennym.

Bracia Chmielewscy na podium na 200 m stylem motylkowym

Krzysztof Chmielewski zdobył srebrny, a jego brat bliźniak Michał – brązowy medal mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie na dystansie 200 m stylem motylkowym. Zwyciężył Szwajcar Noe Ponti.

Krzysztof, tegoroczny wicemistrz świata w tej konkurencji na długim basenie, uzyskał 1.50,24, Michał był od niego o 0,06 s wolniejszy. Ponti miał 1.50,17.

Złoto i rekord Polski Kozan na 400 m stylem zmiennym

Justina Kozan zdobyła w Lublinie złoty medal mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie na dystansie 400 m stylem zmiennym. Polka czasem 4.28,56 pobiła rekord kraju, który od 2007 roku należał do Katarzyny Baranowskiej i wynosił 4.31,89.

Na podium stanęły też dwie reprezentantki Hiszpanii: Alba Vazquez Ruiz – 4.29,57 oraz Emma Carrasco Cadens – 4.31,27.

Była to ostatnia konkurencja indywidualna imprezy w Lublinie z udziałem reprezentantów gospodarzy. Na medal ma jeszcze szansę kobieca sztafeta 4×50 m stylem zmiennym w składzie: Adela Piskorska, Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz i Katarzyna Wasick.

Polska 10. w tabeli medalowej

Reprezentacja Polski zajęła 10. miejsce w tabeli medalowej zakończonych w niedzielę (7 grudnia) w Lublinie mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie. Biało-czerwoni wywalczyli dwa złote, dwa srebrne i cztery brązowe medale. Zwyciężyli Włosi z bilansem 9-5-6.

Tabela medalowa mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie 2025:

kraj złote srebrne brązowe łącznie

1. Włochy 9 5 6 20

2. Holandia 7 4 2 13

3. Wielka Brytania 3 4 4 11

4. Niemcy 3 2 4 9

5. Irlandia 3 1 3 7

6. Hiszpania 3 1 2 6

7. Szwajcaria 3 1 0 4

8. Estonia 3 0 0 3

9. Francja 2 8 3 13

10. Polska 2 2 4 8

11. Dania 2 1 0 3

12. Węgry 1 4 1 6

13. Chorwacja 1 1 1 3

14. Belgia 0 4 1 5

15. Turcja 0 2 1 3

16. Czechy 0 1 1 2

. Litwa 0 1 1 2

. Szwecja 0 1 1 2

19. Ukraina 0 1 0 1

20. Austria 0 0 3 3

. Izrael 0 0 3 3

ME w Lublinie. Awans Kozan i kobiecej sztafety do finału

Justina Kozan z piątym czasem w kwalifikacjach awansowała do finałowego wyścigu na 400 m st. zmiennym pływackich mistrzostw Europy na krótkim basenie w Lublinie. Ostatnią serię eliminacyjną zawodów, które zakończa się w niedzielę wieczorem (7 grudnia), przebrnęła też kobieca sztafeta 4×50 m st. zmiennym.

Kozan osiągnęła czas 4.34,68. Najszybsza na tym etapie była Hiszpanka Alba Vazquez Ruiz – 4.32,56. Odpadła 15. Aleksandra Knop – 4.47,86.

Na 4×50 m st. zmiennym Adela Piskorska, Barbara Mazurkiewicz, Kornelia Fiedkiewicz i Julia Maik miały szósty rezultat – 1.46,28. Z pierwszym awansowały Holenderki – 1.44,75.

Natomiast wśród mężczyzn w tej konkurencji polska sztafeta, w składzie Ksawery Masiuk, Jan Kałusowski, Marcin Cieślak oraz Piotr Ludwiczak, zajęła 11. miejsce i odpadła z rywalizacji.

Już w sobotę (6 grudnia) awans do niedzielnych finałów wywalczyli bracia Krzysztof i Michał Chmielewscy na 200 m st. motylkowym, Katarzyna Wasick na 50 m st. dowolnym i Dominika Sztandera na 50 m st. klasycznym.

Cztery medale Polaków

Polacy mają dotychczas w dorobku cztery medale. Brązowy w czwartek na 200 m st. dowolnym wywalczył Kamil Sieradzki. We wtorek w sztafetach 4×50 m st. dow. brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni, natomiast w środę po brązowy krążek sięgnęła sztafeta mieszana 4×50 m st. zmiennym.