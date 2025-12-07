Piłkarska reprezentacja Polski, w przypadku awansu z baraży do mistrzostw świata, rozegra pierwszy mecz mundialu 15 czerwca z Tunezją w Guadalupe/Monterrey w Meksyku. Pięć dni później czeka w Houston Holandia, a 26 czerwca w Arlington/Dallas – Japonia.

Biało-czerwoni swoich potencjalnych rywali poznali już w piątek, podczas ceremonii losowania w Waszyngtonie. Natomiast w sobotę FIFA przedstawiła szczegółowy terminarz i miejsca rozgrywania meczów w danych grupach.

Z opublikowanego programu turnieju wynika, że z Tunezją ewentualnie biało-czerwoni zagrają w poniedziałek 15 czerwca o godz. 4 nad ranem czasu polskiego, z ekipą „Oranje” w sobotę 20 czerwca o godz. 19, a z Japonią w piątek 26 czerwca o 1 w nocy.

W przyszłorocznym turnieju, który w dniach 11 czerwca – 19 lipca odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, podzielonych na 12 czterozespołowych grup.

Wcześniej – pod koniec marca – w półfinale swojej ścieżki barażowej reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Albanią, a w ewentualnym finale na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina – Szwecja.

Jeżeli drużyna trenera Jana Urbana zakwalifikuje się na mundial, będzie musiała zmierzyć się nie tylko z rywalami, ale również z upałami.

Stacja telewizyjna RTL w swoim portalu internetowym – jeszcze przed dokładnym terminarzem grupy F – ogłosiła, że „Holandia już wie, co ją czeka w MŚ” i podobnie jak inne media zaznacza, że lato będzie dla „Oranje” wyjątkowo gorące.

Zacytowano m.in. specjalizującą się w tematyce amerykańskiej reporterkę Raquel Schilder, która podkreśliła, że we wszystkich miejscach, gdzie mogą zagrać Holendrzy, w czerwcu bywa bardzo ciepło.

W Houston w lipcu temperatura wynosi średnio ok. 30 stopni Celsjusza, ale maksymalne temperatury bywają wyższe. To również sezon huraganów

– zwróciła uwagę dziennikarka.

Ostatecznie okazało się, że „Pomarańczowi” i tak nie powinni narzekać, ponieważ jako jedyni w grupie F rozegrają wszystkie mecze w Stanach Zjednoczonych.

Tunezja dwukrotnie musi wystąpić w Guadalupe/Monterrey, a raz na miejscowym Estadio BBVA zagrają Japonia oraz zwycięzcą polskiej ścieżki barażowej.

Urban jako piłkarz wystąpił na mundialu w 1986 roku, gdy Meksyk był jedynym gospodarzem. Biało-czerwoni grali wówczas wszystkie mecze fazy grupowej (0:0 z Marokiem, 1:0 z Portugalią i 0:3 z Anglią) w Monterrey.

Rozczarowałem się organizacją turnieju, ponieważ boisko w Monterrey pozostawiało wiele do życzenia. Mam tu na myśli murawę. Kolejna rzecz – zainteresowanie imprezą. Tam nie było atmosfery mistrzostw świata, na meczach pojawiało się może po 15 tysięcy ludzi. Nie tak sobie wyobrażałem mundial. A jedynie pachniało nim w ostatnim spotkaniu w Guadalajarze z Brazylią (0:4 w 1/8 finału – PAP), gdzie murawa była typowo europejska, komplet na trybunach, a w mieście dało się odczuć atmosferę mistrzostw

– wspominał niedawno w rozmowie z PAP obecny selekcjoner reprezentacji.

O trudnych warunkach w Meksyku opowiadał kilka lat temu również lider tamtej reprezentacji Zbigniew Boniek, późniejszy prezes PZPN. Przyznał, że temperatura dała się mocno we znaki.

Okropność. Byliśmy zakwaterowani w Monterrey w jakiejś bursie, czymś w rodzaju akademika. Mieliśmy na każdy posiłek 350 metrów i ponad 100 schodów do pokonania. Za każdym razem

– podkreślił w rozmowie z PAP.

Tym razem biało-czerwonych, jeśli awansują na mundial, czekają podróże między Meksykiem i USA.

Holendrzy, zajmujący obecnie siódme miejsce w światowym rankingu, byli rywalami Polaków właśnie w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Oba spotkania – we wrześniu w Rotterdamie w debiucie Urbana oraz w listopadzie w Warszawie – zakończyły się remisami 1:1.

Po drugim z tym meczów polski selekcjoner powiedział z uśmiechem dziennikarzom: – Kiedy szedłem na konferencję prasową, to mijałem trenera Ronalda Koemana. Powiedziałem mu, że może spotkamy się na mistrzostwach świata i wtedy ich „walniemy”.

Japonia, z którą 31. obecnie w rankingu FIFA Polska wygrała na mundialu 2018 w Rosji 1:0 po golu Jana Bednarka, zajmuje na światowej liście 18. lokatę. Natomiast Tunezja – rywal biało-czerwonych w MŚ 1978 w Argentynie (afrykańska drużyna przegrała wówczas 0:1) – plasuje się na 40. pozycji.

Przyszłoroczny mundial rozpocznie się 11 czerwca meczem Meksyk – Republika Południowej Afryki w stolicy współgospodarza turnieju.

Terminarz grupy F z możliwym udziałem reprezentacji Polski:

1. kolejka:

14 czerwca

Holandia – Japonia (Arlington/Dallas, godz. 22.00)

15 czerwca

Zwycięzca baraży – Tunezja (Guadalupe/Monterrey, godz. 4.00)

2. kolejka:

20 czerwca

Holandia – zwycięzca baraży (Houston, godz. 19.00)

21 czerwca

Tunezja – Japonia (Guadalupe/Monterrey, godz. 6.00)

3. kolejka:

26 czerwca

Japonia – zwycięzca baraży (Arlington/Dallas, godz. 1.00)

Tunezja – Holandia (Kansas City, godz. 1.00)

Dalsza część tekstu pod grafiką