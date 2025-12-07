Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że użycie syren alarmowych w sobotę rano (6 grudnia) w Lubartowie było „wypadkiem przy pracy”. Według niego, takie sytuacje zdarzają się rzadko i za każdym razem, kiedy taka sytuacja ma miejsce, społeczeństwo staje się mądrzejsze, gdyż ludzie dostrzegają jak ważne są alarmy.
W sobotę nad ranem (6 grudnia) w Lubartowie (Lubelskie) zawyły syreny alarmowe. Alarm niedługo potem odwołano, bo nie potwierdzono zagrożenia. Miało to związek porannym operowaniem sił powietrznych w polskiej przestrzeni związanym z atakami rakietowymi Rosji na Ukrainę.
Tomczyk pytany w sobotę w TVN24 czy syreny te zostały uruchomione słusznie, podkreślił, że „był to wypadek przy pracy”, dodał również, że „lepiej dwa razy włączyć syrenę w taki sposób, niż raz nie włączyć, kiedy naprawdę będzie zagrożenie z powietrza”.
Dopytywany, czy taki fałszywy alarm może wpłynąć na wiarygodność następnych potencjalnych alarmów, odparł, że takie sytuacje „zdarzają się dość rzadko”, i – jak mówił – „dzięki temu dzisiaj do miliona widzów możem powiedzieć, jak ważne są te alarmy”.
Za każdym razem, kiedy pojawia się tego typu sytuacja, myślę, że w ogóle jako społeczeństwo jesteśmy mądrzejsi. Trzeba do alarmów, do syren, czyli do modulowanego dźwięku, podchodzić bardzo poważnie, bo on dotyczy możliwego zagrożenia z powietrza
– zaznaczył wiceszef MON.
Dodał, że kierownictwo resortu obrony narodowej jest podzielone dyżurami nocnymi, by w razie zagrożenia zareagować i tej nocy.
Nas oficerowie budzą po to, żeby móc wspomóc, zareagować, uruchomić inne elementy państwa, i dzisiaj rzeczywiście wszyscy byliśmy postawieni na nogi bardzo wcześnie, łącznie z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
– tłumaczył Tomczyk.
Zresztą dwukrotnie, bo najpierw w nocy nalot na Lwów, a później w godzinach porannych poderwanie się rosyjskich myśliwców z hipersonicznymi pociskami, które też mogły zagrozić Polsce
– sprecyzował.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w sobotę po godz. 4 o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.
Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości
– napisano.
Dalsza część tekstu pod wpisem
Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/i0M6y8oKKB
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 6, 2025
Po godz. 8.00 poinformowano, że operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone i nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.
Siły rosyjskie przypuściły w nocy z piątku na sobotę zmasowany atak rakietowo-dronowy na większość obwodów Ukrainy. W obwodzie kijowskim co najmniej trzy osoby zostały ranne – przekazała w Telegramie ukraińska administracja wojskowa. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono na całym terytorium tego kraju.
Czytaj także:
Rosja użyła do ataku na Ukrainę 653 drony i 51 rakiet
Rosja wykorzystała do ataku na Ukrainę 653 drony i 51 rakiet. Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły 585 bezzałogowców i 30 pocisków. Celem zmasowanego rosyjskiego ataku była m.in. infrastruktura energetyczna i...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Wojewoda o zagrożeniach i ochronie ludności
- W tym roku otrzymaliśmy 119 mln zł na budowę systemu ochrony ludności i ochrony cywilnej na wypadek zagrożeń takich jak wojna czy katastrofy naturalne - poinformował wojewoda lubuski...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
W USA trwają rozmowy ukraińsko-amerykańskie
Od dwóch dni na Florydzie trwają amerykańsko-ukraińskie rozmowy dotyczące możliwej drogi do zakończenia wojny w Ukrainie. Pełnomocnicy prezydenta USA Steven Witkoff oraz Jared Kushner prowadzą negocjacje z sekretarzem Rady...Czytaj więcejDetails