Od dwóch dni na Florydzie trwają amerykańsko-ukraińskie rozmowy dotyczące możliwej drogi do zakończenia wojny w Ukrainie. Pełnomocnicy prezydenta USA Steven Witkoff oraz Jared Kushner prowadzą negocjacje z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Rustemem Umierowem i szefem sztabu generalnego generałem Andrijem Hnatowem.

Jak wynika ze wspólnego komunikatu wydanego po dwóch dniach rozmów Ukraińcy nie zgodzają się na żadne porozumienie, które podważałoby suwerenność państwa czy przyszłość demokratycznej Ukrainy. Umierow podkreślił, że to absolutne warunki każdego „sprawiedliwego pokoju”.

Amerykanie i Ukraińcy omówili również najnowsze kontakty Waszyngtonu z Moskwą. Ustalono także wstępny zarys przyszłych gwarancji bezpieczeństwa oraz zakres zdolności odstraszania, jakie mają zapobiec ponownej rosyjskiej agresji. Obie strony podkreślają, że jakikolwiek przełom będzie możliwy tylko wtedy, gdy Rosja pokaże realną gotowość do deeskalacji i zatrzymania zabijania.

Rozmowy dotyczyły także powojennej odbudowy Ukrainy oraz amerykańsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, która ma pomóc stworzyć fundamenty pod długoterminową odbudowę i rozwój. Delegacje wracają dziś (w sobotę) do stołu, by kontynuować negocjacje.