Rosja wykorzystała do ataku na Ukrainę 653 drony i 51 rakiet. Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły 585 bezzałogowców i 30 pocisków. Celem zmasowanego rosyjskiego ataku była m.in. infrastruktura energetyczna i kolejowa.

Kilka osób zostało rannych. Alarmem przeciwlotniczym objęte było niemal całe terytorium Ukrainy.

Ukraińskie ministerstwo energii poinformowało, że na skutek rosyjskiego ataku ucierpiała infrastruktura w ośmiu regionach. Spowodowało to przerwy w dostawach prądu. Rosjanie zaatakowali też węzeł kolejowy w mieście Fastów w obwodzie kijowskim. Uszkodzone zostały budynki i wagony. Atak spowodował utrudnienia w ruchu pociągów.

W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na ukraińskie terytorium, w Lubartowie uruchomiono syreny alarmowe. Polska poderwała myśliwce. Po zakończeniu akcji Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Polskie i sojusznicze samoloty wróciły do baz.