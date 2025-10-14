Tematem środowego (15 października) szczytu ministrów obrony w Brukseli będą inwestycje zbrojeniowe, wsparcie Ukrainy i „ściana dronowa” – przekazał we wtorek (14 października) wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że ma zaplanowane spotkania z ministrami obrony m.in Wielkiej Brytanii i Finlandii.

W środę (15 października) w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów obrony NATO i Unii Europejskiej. Według szefa MON głównymi tematami narady będą inwestycje zbrojeniowe, wsparcie dla Ukrainy, „ściana dronowa” oraz sytuacja na Morzu Bałtyckim, czyli zakłócenia GPS czy niszczenie infrastruktury krytycznej. Istotnym tematem ma być też operacja Eastern Sentry mająca zabezpieczyć kraje wschodnie flanki NATO.

Bardzo ważny temat, przewodni dla spotkania w kwaterze głównej NATO, to Eastern Sentry. Operacja trwająca od momentu naruszenia przestrzeni powietrznej (…) po aktywowaniu artykułu 4 przez Polskę. Sojusznicza odpowiedź na rosyjskie prowokacje (…) mam nadzieję, że będziemy mogli zakomunikować (jej) wzmocnienie

– mówił Kosiniak-Kamysz podczas wtorkowego (14 października) briefingu przed wylotem do Brukseli.

Szef MON zapowiedział, że ma zaplanowane spotkania bilateralne z ministrami obrony Wielkiej Brytanii, Finlandii, Litwy oraz Portugalii. Wcześniej wspominał, że na szczycie będzie rozmawiał z szefem Pentagonu Petem Hegsethem.

12 września NATO uruchomiło misję Wschodnia Straż (Eastern Sentry), aby wzmocnić Sojusz na całej wschodniej flance. To nowe, bardziej zintegrowane podejście do obrony tej części terytorium NATO. W ramach misji mają działać m.in. duńskie myśliwce F-16, francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery.

Decyzja NATO to efekt tego, co wydarzyło się w nocy z 9 na 10 września, czyli wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Decyzja nastąpiła po spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej, podczas którego sojusznicy omówili sytuację w świetle wniosku Polski o konsultacje na podstawie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego.