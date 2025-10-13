Do końca roku do Polski trafią holenderskie systemy obrony powietrznej oraz żołnierze do ich obsługi.
Deklaracja holenderskich władz z września została potrzymana podczas 34. edycji Konferencji Utrechckiej, czyli corocznymi konsultacjami między Polską a Królestwem Niderlandów.
Szefowie dyplomacji obu państw rozmawiali też o konieczności nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. O szczegółach Michał Makowski:
