Do końca roku do Polski trafią holenderskie systemy obrony powietrznej oraz żołnierze do ich obsługi.

Deklaracja holenderskich władz z września została potrzymana podczas 34. edycji Konferencji Utrechckiej, czyli corocznymi konsultacjami między Polską a Królestwem Niderlandów.

Szefowie dyplomacji obu państw rozmawiali też o konieczności nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. O szczegółach Michał Makowski: