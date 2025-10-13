Rosja ma coraz większe kłopoty paliwowe. Rosną ceny i na wielu stacjach brakuje benzyny. Potwierdza tę ocenę sytuacji ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Polski dyplomata zaznacza, że kłopoty paliwowe najmniej są odczuwalne w Moskwie i Petersburgu, ponieważ lokalne władze dbają, aby nie zaszkodzić wizerunkowi tych miast.

Od sierpnia coraz bardziej rwie się łańcuch dostaw paliwa w Rosji. Eksperci wojskowi i niezależni ekonomiści wskazują jako przyczynę ataki ukraińskich dronów. Ukraińcy niszczą rafinerie, magazyny paliwa i rurociągi.

Strona ukraińska atakuje cele na odległość 1200-2000 kilometrów w głębi Rosji i uderza skutecznie w serce energetyczne, czyli w rafinerie

– powiedział Polskiemu Radiu ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski.

„Rosja doznaje wielu strat. Zmniejsza się produkcja benzyny. Są miejsca, gdzie zaczyna jej brakować” – podkreśla polski dyplomata.

Niezależni ekonomiści wskazują na jeszcze jedno zjawisko, stopniowego zamykania stacji paliw należących do lokalnych przedsiębiorców. Powodem są wysokie koszty ubezpieczenia w związku z możliwością zniszczenia obiektu przez drony lub rakiety.