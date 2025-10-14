Pożar przy ulicy Kościuszki w Sulechowie. Płoną dwie kondygnacje nieczynnego budynku biurowego. Na miejscu jest 9 jednostek straży pożarnej. Z ogniem walczą strażacy ochotnicy i zawodowi. Jak mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej, jedna z osób została zabrana do szpitala.
Pożar nie jest opanowany, ale nie ma zagrożenia dla sąsiadujących budynków.
Strażacy proszą o niezbliżanie się do miejsca pożaru i słuchanie poleceń pracujących na miejscu służb.
https://www.facebook.com/reel/829447876172402
Film za: Nowa-Sól-112/FB
