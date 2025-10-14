Pożar przy ulicy Kościuszki w Sulechowie. Płoną dwie kondygnacje nieczynnego budynku biurowego. Na miejscu jest 9 jednostek straży pożarnej. Z ogniem walczą strażacy ochotnicy i zawodowi. Jak mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej, jedna z osób została zabrana do szpitala.

Pożar nie jest opanowany, ale nie ma zagrożenia dla sąsiadujących budynków.

Strażacy proszą o niezbliżanie się do miejsca pożaru i słuchanie poleceń pracujących na miejscu służb.

Film za: Nowa-Sól-112/FB