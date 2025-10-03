Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów z wyróżnieniem za najlepsze wydarzenie Europejskich Dni Dziedzictwa 2025. Placówka została nagrodzona za organizację wystawy „Architektura Sulechowa. Budynki użyteczności publicznej w krajobrazie miejskim”.

Nagrodę na uroczystej gali w Żyrardowie osobiście odebrała Teresa Zawalna, dyrektorka Biblioteki Publicznej w Sulechowie.

– Ta nagroda to wyraz uznania dla naszego wspólnego projektu – przyznaje dyrektorka:

Teresa Zawalna podkreśla także, że wyróżnienie jest motywacją do dalszej pracy dla całego zespołu, a sam udział w gali rozdania nagród był doskonałą okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń z innymi nagrodzonymi:

Europejskie Dni Dziedzictwa mają na celu przede wszystkim promowanie zabytków. Tegoroczna edycja skupiała się na młodszych dziełach architektonicznych.