Kim był legendarny rycerz Sulech? W jaki sposób przyczynił się do powstania Sulechowa? Dlaczego jest ważnym symbolem miasta? Co w Sulechowie warto zobaczyć? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w filmie, który powstał z inicjatywy pracowników Wydziału Współpracy i Promocji Gminy Sulechów.

– Chcieliśmy w ciekawy i wyjątkowy sposób pokazać nasze miasto i całą gminę – mówi Tomasz Rybarczyk, specjalista w Wydziale Współpracy i Promocji Gminy:

Przez historię o Sulechowie prowadzi widzów bohater miejskiej legendy, czyli rycerz Sulech:

Za realizację filmu odpowiada Lubuska TV Horyzont.