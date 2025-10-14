Na „Lubuską Noc Zawodowców” do Nowej Soli zaprasza w najbliższy piątek Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. W hali sportowo – widowiskowej przy ulicy Zjednoczenia uczestnicy spotkania, w ramach projektu „Umiejętności Tworzą Możliwości”, będą mogli dowiedzieć się jak będzie wyglądać praca w przyszłości i odkryć metodę nauczania „steam” która łączy naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Będzie można także poszukać inspiracji do znalezienia własnej drogi zawodowej. Zaprasza Monika Mojsiejonek z zielonogórskiej placówki.

Początek spotkania dla uczniów, studentów i dorosłych, o szesnastej.