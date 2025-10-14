Koszty odbudowy Strefy Gazy szacowane są na 70 mld dolarów, ale z niektórych krajów, w tym z USA, państw arabskich i europejskich, płyną obiecujące wstępne sygnały o gotowości do partycypacji w tych kosztach – poinformował przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Mamy już bardzo dobre sygnały

– powiedział dziennikarzom podczas konferencji prasowej w Genewie Jaco Cilliers z UNDP.

Nie podał szczegółów na temat deklaracji poszczególnych krajów, ale zaznaczył, że w ciągu najbliższych trzech lat potrzeba będzie 20 mld dolarów.

Cilliers oszacował, że trwająca od ponad dwóch lat wojna między Izraelem a Hamasem spowodowała powstanie co najmniej 55 mln ton gruzu. Zapytany, jak długo może potrwać odbudowa Strefy Gazy, odparł, że „prawdopodobnie dekadę lub dekady, a nawet dłużej”.

Zniszczonych ok. 83 proc. wszystkich budynków

Przed tygodniem UNOSAT – agencja ONZ, która zajmuje się dokumentacją zniszczeń na podstawie zdjęć satelitarnych – poinformowała, że według stanu na 22-23 września w mieście Gaza uszkodzonych bądź zniszczonych jest ok. 83 proc. wszystkich budynków. UNOSAT zidentyfikowała 17 734 zniszczone budynki, 4345 poważnie uszkodzonych budynków, 11 201 umiarkowanie uszkodzonych budynków i 7941 prawdopodobnie uszkodzonych budynków. Jak dodano, łączna liczba 41 221 zniszczonych i uszkodzonych budynków jest o 7 proc. wyższa niż była 7 lipca, przy czym liczba zniszczonych budynków wzrosła o 36 proc., co wskazuje na pogłębienie się szkód.

W poniedziałek na szczycie w Szarm el-Szejk w Egipcie podpisany został opracowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa plan pokojowy dla Strefy Gazy mający zakończyć wojnę, która rozpoczęła się atakiem palestyńskiej organizacji Hamas na Izrael 7 października 2023 r.