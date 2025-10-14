Mieszkańcy Izraela są szczęśliwi po uwolnieniu zakładników przez Hamas – mówi Polskiemu Radiu mieszkający w Jerozolimie Dariusz Horszowski. Zgodnie z porozumieniem z Izraelem Hamas uwolnił wszystkich 20 zakładników, a Izrael zwolnił około 2 tysięcy palestyńskich więźniów.

Z rodzinami izraelskich zakładników spotkał się w Tel Awiwie prezydent Donald Trump, który wygłosił też przemówienie w Knesecie. Przywódca USA wyraził przekonanie, że w Gazie na trwałe zapanuje pokój.

Dariusz Horszowski podkreśla, że uwolnienie izraelskich więźniów wywołało wręcz euforię.

Dariusz Horszowski dodaje, że radości towarzyszy też wciąż niepewność, czy kolejne tego typu ataki na mieszkańców Izraela się nie powtórzą. Jednocześnie Dariusz Horszowski mówi, że słowa prezydenta Trumpa, iż „to koniec epoki terroru i śmierci i początek epoki wiary, nadziei i Boga” przyjmowane są z rezerwą.

Donald Trump po wizycie w Izraelu wziął udział w szczycie światowych przywódców w Egipcie na temat zakończenia wojny w Gazie. Podczas wizyty w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk Donald Trump spotkał się między innymi z przywódcą Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem.

W ubiegłym miesiącu Donald Trump przedstawił dwudziestopunktowy plan zakończenia wojny w Gazie, zakładający reformy Autonomii Palestyńskiej przed ewentualnym udziałem w zarządzaniu Strefą Gazy. Plan nie gwarantuje powstania państwa palestyńskiego, ale dopuszcza taką możliwość w przyszłości, jeśli warunki bezpieczeństwa i reformy instytucjonalne na to pozwolą.

