Mieszkańcy Izraela są szczęśliwi po uwolnieniu zakładników przez Hamas – mówi Polskiemu Radiu mieszkający w Jerozolimie Dariusz Horszowski. Zgodnie z porozumieniem z Izraelem Hamas uwolnił wszystkich 20 zakładników, a Izrael zwolnił około 2 tysięcy palestyńskich więźniów.
Z rodzinami izraelskich zakładników spotkał się w Tel Awiwie prezydent Donald Trump, który wygłosił też przemówienie w Knesecie. Przywódca USA wyraził przekonanie, że w Gazie na trwałe zapanuje pokój.
Dariusz Horszowski podkreśla, że uwolnienie izraelskich więźniów wywołało wręcz euforię.
Dariusz Horszowski dodaje, że radości towarzyszy też wciąż niepewność, czy kolejne tego typu ataki na mieszkańców Izraela się nie powtórzą. Jednocześnie Dariusz Horszowski mówi, że słowa prezydenta Trumpa, iż „to koniec epoki terroru i śmierci i początek epoki wiary, nadziei i Boga” przyjmowane są z rezerwą.
Donald Trump po wizycie w Izraelu wziął udział w szczycie światowych przywódców w Egipcie na temat zakończenia wojny w Gazie. Podczas wizyty w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk Donald Trump spotkał się między innymi z przywódcą Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem.
W ubiegłym miesiącu Donald Trump przedstawił dwudziestopunktowy plan zakończenia wojny w Gazie, zakładający reformy Autonomii Palestyńskiej przed ewentualnym udziałem w zarządzaniu Strefą Gazy. Plan nie gwarantuje powstania państwa palestyńskiego, ale dopuszcza taką możliwość w przyszłości, jeśli warunki bezpieczeństwa i reformy instytucjonalne na to pozwolą.
1. Czerwony Krzyż: Wydanie szczątków porwanych przez Hamas Izraelczyków potrwa
Wydanie szczątków porwanych przez Hamas Izraelczyków jeszcze potrwa – poinformował Międzynarodowy Czerwony Krzyż. To, zdaniem organizacji humanitarnej, ogromne wyzwanie, biorąc pod uwagę trudności w odnalezieniu ciał w gruzach pokrywających Strefę Gazy. Do tej pory, Hamas zwrócił trumny z czterema ciałami, na ponad 20 wciąż
czekają najbliżsi.
Zwrócenie rodzinom ciał zamordowanych, to większe wyzwanie niż uwolnienie zakładników – powiedział rzecznik Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, Christian Cardon. Jego zdaniem, operacja może potrwać dni lub nawet tygodnie. Istnieje też obawa, że niektórych ciał nie uda się już odnaleźć.
W niewoli zginęło 42 zakładników, co świadczy o tym, że strategia izraelskiego rządu nie sprawdziła się, powiedział kuzyn zakładniczki, która w niewoli straciła życie.
Tłumaczenie:
„Moja kuzynka Kamel Gatch została porwana 7 października i zamordowana po 328 dniach niewoli. Była przetrzymywana w tunelu. Porywacze zastrzelili ją, gdy do kryjówki zbliżały się Siły Obronne Izraela. Myśleli, że będą próbowali ją uwolnić. Została zamordowana wraz z pięcioma innymi zakładnikami w Rafah pod koniec sierpnia 2024 roku. Premier Netanjahu zawsze powtarza, że jego strategia działa. Nawet gdy zakładnicy giną, twierdzi, że jego strategia działa. 42 zakładników zostało zamordowanych w niewoli, czy to oznacza, że jego strategia zadziałała? Nie sądzę.
Hamas uwolnił wszystkich żyjących izraelskich zakładników ze Strefy Gazy, zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni. Ich powrót do domu wywołał wielką radość w Tel Awiwie.
„Zamierzam się cieszyć życiem”- mówiła Aviva Siegel, była zakładniczka.
Tłumaczenie:
Jestem przepełniona radością ze względu na rodziny i na wszystkich, którym udało się wrócić. Byłam tam, dotknęłam śmierci i przeżyłam najgorszy okres w życiu. Keith, mój mąż, był tam przez 484 dni. Ukryty, wygłodzony, wyglądał jak szkielet. Nie traktowano go jak człowieka. Teraz zaczniemy żyć, zaczniemy się uśmiechać, cieszyć życiem. Tego przez ostatnie dwa lata
robić nie mogliśmy.
2. Rozejm w Strefie Gazy. Trwa wymiana zakładników w ramach pierwszej fazy planu
Służba więzienna Izraela poinformowała w poniedziałek (13 października) w komunikacie, że uwolniła 1968 palestyńskich więźniów w zamian za wydanie przez Hamas 20 żywych izraelskich zakładników w ramach pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy.
Izraelska Służba Więzienna uwolniła uwięzionych terrorystów zgodnie z porozumieniem o zwrocie zakładników w ramach zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. W sumie 1968 terrorystów zostało zwolnionych z wojskowego więzienia Ofer na okupowanym Zachodnim Brzegu i z więzienia Ktziot w południowym Izraelu
– podano w komunikacie.
Według służby więziennej Izraela uwolnieni więźniowie zostali przewiezieni na terytorium Zachodniego Brzegu, do Wschodniej Jerozolimy oraz do Strefy Gazy.
Wcześniej w poniedziałek (13 października) Stowarzyszenie Więźniów Palestyńskich podało, że 154 uwolnione przez Izrael osoby zostały wysłane do Egiptu. Deportowani należeli do grupy 250 więźniów odsiadujących wyroki dożywocia w izraelskich więzieniach, a ich uwolnienie było częścią planu pokojowego.
Władze Izraela domagały się podczas negocjacji, aby palestyńscy więźniowie skazani za przestępstwa z użyciem przemocy zostali deportowani do krajów trzecich, zamiast wracać na Zachodni Brzeg lub do Strefy Gazy.
Uwolnienie palestyńskich więźniów w zamian za wydanie przez Hamas 20 żywych izraelskich zakładników jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy.
