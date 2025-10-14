Plan „B” – Tym razem porozmawiamy o bezpieczeństwie w realu i w sieci
Tym razem porozmawiamy o bezpieczeństwie w realu i w sieci Gościem pierwszej części programu będzie komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej...
Rozpoczął się listopad, a z nim kolejna edycja akcji "Movember". Jest to międzynarodowa kampania społeczna mająca na celu zwrócenie uwagi...
Drugoligowi siatkarze Sobieskiego Żagań po czterech rozegranych meczach zajmują piąte miejsce w ligowej tabeli. Bilans meczów wyjazdowych we Wrocławiu i...
Z inicjatywy senatora Władysława Komarnickiego 28 listopada w Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku zorganizowane zostanie wydarzenie kulturalno-historyczne pod hasłem...
Było bardzo bezpiecznie – mówią o okresie Wszystkich Świętych zielonogórscy policjanci. Podczas minionego weekendu w powiecie zielonogórskim nie doszło do...
Patryk Żyworonek zdobył dwa złote medale w turnieju tenisa stołowego WTT Youth Contender w Egipcie. Zawodnik ZKS Palmiarnia triumfował w...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra