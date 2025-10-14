Na ekrany kin wszedł film o polskim kompozytorze. Część zdjęć do produkcji kręcona była w Żaganiu. Na planie można zobaczyć także wielu statystujących żaganian. Z tej okazji w Żagańskim Pałacu Kultury będzie można spotkać się dziś z mieszkańcami miasta i porozmawiać o ich udziale w filmowym dziele.

Organizatorzy przygotowali dwa takie spotkania w salach pałacowych. – To doskonała okazja, aby porozmawiać o tym, jak wyglądał plan filmowy. To również promocja grodu księżnej Doroty, bo w kadrach znalazł się między innymi plac Klasztorny i hol opacki – mówi dyrektorka pałacu Karolina Gałązka:

Początek wydarzenia godzina 18.00.