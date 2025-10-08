Rosja zareaguje ostro, jeśli Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie rakiety Tomahawk – ostrzegł w środę szef Komisji Obrony Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Rosji, Andriej Kartapołow.

Nasza odpowiedź będzie ostra, zróżnicowana, przemyślana i asymetryczna, znajdziemy sposoby, żeby zabolało tych, którzy robią nam nieprzyjemności

– oznajmił cytowany przez agencję RIA Nowosti Kartapołow, który do 2012 r. był wiceministrem obrony Rosji.

Wyraził przy tym przekonanie, że tomahawki niczego nie zmienią na polu walki, bo jeśli zostaną przekazane, będzie ich tylko „kilka, najwyżej kilkadziesiąt”.

Świetnie znamy te rakiety, wiemy, jak latają, jak je zestrzelić. Strącaliśmy je w Syrii, więc nie jest to dla nas nic nowego. Problemy będą mieć tylko ci, którzy je dostarczą, i ci, którzy będą ich używać

– powiedział Kartapołow.

Rosja ostrzegła USA. Poszło o Tomahawki dla Ukrainy

Dodał, że Rosja nie zauważyła jak dotąd, by Ukraina przygotowywała stanowiska dla wyrzutni tomahawków, ale jeśli tylko to zauważy, zniszczy je przy użyciu dronów i pocisków.

Na temat tomahawków wypowiedział się też wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow. Zaapelował do Waszyngtonu, by „trzeźwo” ocenił sytuację, jaką stworzy dostarczenie tych rakiet. Według niego byłby to poważny krok w kierunku eskalacji i „jakościowa” zmiana sytuacji.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę, że podjął już decyzję w sprawie przekazania pocisków manewrujących Tomahawk Ukrainie. Jednocześnie zaznaczył, że musi jeszcze dowiedzieć się kilku rzeczy w sprawie ich wykorzystania.

Dokąd je wysyłają. Myślę, że muszę zadać do pytanie

– powiedział.

O dostarczenie tomahawków Ukrainie poprosił prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z Trumpem 23 września w Nowym Jorku. Pociski te mają zasięg 2,5 tys. km.