Rosyjski przywódca Władimir Putin powiedział w czwartek (2 października), że jego kraj odpowie na to, co nazwał „militaryzacją” krajów europejskich. Utrzymywał, że Rosja „nie inicjowała nigdy konfrontacji wojennej”.
Putin, który wypowiadał się na konferencji Klubu Wałdajskiego w Soczi, ponownie przypisał krajom europejskim odpowiedzialność za trwającą wojnę przeciwko Ukrainie – na którą Rosja napadła w 2022 roku.
Putin: kwestia Gazy może być rozwiązana tylko przez utworzenie państwa palestyńskiego
Rosyjski przywódca Władimir Putin powiedział w czwartek (2 października), że gwarancją rozwiązania konfliktu palestyńskiego jest zasada dwóch państw: palestyńskiego i izraelskiego. Podkreślił, że należy zrozumieć, jak do planu w sprawie Strefy Gazy, wysuniętego przez prezydenta USA Donalda Trumpa, odnosi się strona palestyńska.
Putin powiedział zarazem, że Rosja jest gotowa poprzeć plan Trumpa.