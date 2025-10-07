Kontrole na granicy z Niemcami prowadzone są już od trzech miesięcy. W tym czasie Straż Graniczna we współpracy z innymi służbami sprawdziła na granicy 295 tys. osób i 137 tys. pojazdów.

W ciągu tych trzech miesięcy wjazdu do Polski odmówiono 212 cudzoziemcom. Najczęściej z powodu braku wymaganych dokumentów. Dodatkowo ponad setkę zatrzymano za nielegalną próbę przekroczenia granicy. W tej ostatniej grupę największy odsetek stanowili obywatele Afganistanu i Somalii.

Pogranicznikom na granicy pomagają policjanci, żołnierze Żandermerii Wojskowej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

W trakcie kontroli zatrzymano ponad 650 osób, które po odmowie wjazdu do Niemiec zostały skierowane przez niemieckie służby z powrotem do Polski. Byli to w większości Ukraińcy (380 osób). Funkcjonariusze zatrzymali także siedem osób podejrzanych o pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy

– informuje st. chor. szt. Małgorzata Potoczna, rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Od początku trwania kontroli za inne naruszenia prawa zatrzymano 50 osób, w tym poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości oraz podejrzanych o kradzieże pojazdów, fałszowanie dokumentów czy przemyt towarów.

Decyzją Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, kontrole na granicy z Niemcami i Litwą zostały przedłużone do 4 kwietnia 2026 r.