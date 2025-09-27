Lubuski Urząd Wojewódzki podpisuje umowy z samorządami na działania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Lubuskie ma do dyspozycji 200 milionów złotych. Jak przypomina wojewoda Marek Cebula chodzi nie tylko o działania związane z konfliktem zbrojnym, ale przede wszystkim o sytuacje, które mogą nas spotkać w czasie pokoju.

– To mogą być wichury i związane z nimi przerwy w dostawie prądu – tłumaczy wojewoda:

Samorządy oraz straż pożarna w ramach puli, jaką otrzymał nasz region, kupują sprzęt, który może się przydać w sytuacji kryzysowej. – Ważne jest także doposażenie magazynów zarządzania kryzysowego – mówi wojewoda:

– W sytuacji powodzi albo silnego wiatru możemy stracić łączność z najbliższymi, warto mieć przedyskutowane rozwiązania na taką sytuację – dodaje Cebula:

Pieniądze zostaną wydane także m.in. na systemy alarmowania czy działania edukacyjne.