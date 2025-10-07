Będą zmiany w zarządzie województwa – zapowiada nowy prezes lubuskich struktur PSL. Ludowcy będą chcieli przygotować nowe rekomendacje swoich przedstawicieli. Zgodnie z umową koalicyjną z Platformą Obywatelską Ludowcom przypadają dwa miejsca w zarządzie.
Łukasz Porycki na razie nie chce jednak mówić o szczegółach. Decyzje zapadną w piątek na spotkaniu działaczy PSL:
Nowy prezes chce też uporządkować sprawę klubu Trzeciej Drogi, który w sejmiku wciąż tworzą z Polską 2050:
Ostateczne decyzje mają zapaść do kolejnej sesji sejmiku, która odbędzie się w poniedziałek.
