Władze województwa lubuskiego spotykają się z samorządowcami, zachęcając do szybszego i sprawniejszego sięgania po fundusze europejskie w ramach unijnej perspektywy 2021-27. Dotychczas jako województwo wykorzystaliśmy jedynie nieco ponad 7 proc. przyznanych środków.
– Trochę jesteśmy z tyłu, a zawsze byliśmy jednym z liderów – tłumaczył dziś na naszej antenie wicemarszałek Grzegorz Potęga:
Najlepsze tempo w wydatkowaniu unijnych funduszy mają obecnie województwa dolnośląskie, podkarpackie i pomorskie. Średnia dla wszystkich regionów to jednak niespełna 8,5 proc. Na przyspieszenie nalega polski rząd.
