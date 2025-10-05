Polskie Stronnictwo Ludowe w woj. lubuskim ma nowego szefa. Działacze na prezesa wybrali Łukasza Poryckiego, który zastąpi na tym stanowisku Stanisława Tomczyszyna. Jak tę decyzję oceniają koalicjanci PSL w regionie?
– To zmiana, do której musiało dojść prędzej czy później – mówi Tomasz Siemiński z Polski 2050 i radny wciąż funkcjonującego w sejmiku lubuskim klubu Trzecia Droga.
Zdaniem Siemińskiego o zmianie u ludowców zdecydowały ostatnie rotacje w zarządzie województwa:
Poseł i szef lubuskiej Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki przyznaje, że Porycki może wnieść nieco świeżości. Jest też gotowy do rozmów, gdyby nowy lider ludowców domagał się zmian w obsadzie zarządu województwa:
Łukasz Porycki w głosowaniu zdobył 88 ze 159 wszystkich oddanych głosów. Były wicemarszałek województwa jest obecnie dyrektorem zielonogórskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego.
